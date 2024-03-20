Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın öğretmen çıktı

3.Sayfa

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu

Murat Kurum net konuştu: İstanbul\'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız

Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

ADANA'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş. adlı kadın, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştığı hemcinsini çocuğunun gözü önünde yumrukladı. Gözaltına alınan R.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda meydana geldi. 01 ARL 303 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ş. ile başka bir kadın sürücü, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi. İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. R.Ş., 'Araçta çocuklarım var git' diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.