Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'da seyir halindeki traktöre arkadan çarpan ve süratli olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ankara Bulvarı şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Sürücüsü H.E.M.'nin süratli kullandığı motosikleti, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

09.02.2024 19:15  Güncelleme: 19:16
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Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki traktöre arkadan çarpan ve süratli olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Bulvarı şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü H.E.M.'nin süratli kullandığı için kontrolünü kaybettiği motosikleti, A.Ş.'nin kullandığı seyir halindeki 06 FLZ 57 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan H.E.M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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