Tunceli\'de Saldırgan Kalp Krizi Geçirdi

Tunceli'de düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 29.08.2025 tarihinde Tunceli Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden sahibi olduğu restorana gelen Hasan Temur(64), tabancayla restoranın yeni sahipleri Hasan Çetin(52) ve A.İ.B.(50)'a ateş ederek ağır yaraladı. Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle saldırgan durdurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan restoran sahibi Hasan Çetin kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken diğer yaralı A.İ.B ise tedavi olmak üzere Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine nakledildi.

Olayı gerçekleştiren Hasan Temur, çıkarılmış olduğu mahkemede tutuklanarak Tunceli Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. Hasan Temur isimli şüpheli şahıs sağlık sorunları bulunması nedeni Tunceli'den Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Temur, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TUNCELİ