Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü - Son Dakika
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Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü

Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.

27.02.2024 17:12
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Türkiye'de 'önlenemeyen' kadın cinayetlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de 7 kadın öldürüldü.

BURSA - TUBA ATEŞCİ

Bursa'da iki çocuk annesi Tuba Ateşci (41) bir yıl önce boşandığı ve kendisini barışmak için görüşmeye çağıran eski eşi Murat Demir (49) tarafından tabancayla katledildi. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti.

Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü
Tuba Ateşci

ADIYAMAN - TUBA A.

Adıyaman Samsat'ta Kasım A.; eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'yı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan üç kişi de hastanede hayatını kaybetti.

ERZURUM - ELİF SAYDAM

Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam'ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32) bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAKARYA - HATUN EKREM ASLAN

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan'ı (29) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Aslan'ın cinayetten 19 saat önce sosyal medya hesabında "Takdir-i ilahi" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü
Hatun Ekrem Aslan

İSTANBUL - EMİNE ÜLKÜ ARAZ

İstanbul Çekmeköy'de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen Emine Ülkü Araz, ikna çalışmaları sırasında kocası tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Çiftin daha önce Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde işlem yaptığı öğrenildi.

DENİZLİ - NASIM GOL KARIMI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Afgan uyruklu Nasım Gol Karımı (30) kurtarılamadı. Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi (42) suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü
Özlem Çankaya

İZMİR - ÖZLEM ÇANKAYA

İzmir'in Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya (48) ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı (43) iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü.

Türkiye\'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü

3.Sayfa, Kadın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mmt Erd: İnsanı yaratan Allah'ın emrettiği şekilde kanun ve kurallarla yönetilip yasanilmadığı müddetçe bunlar daha da artacaktır. 83 24 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü - Son Dakika
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