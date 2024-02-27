Türkiye'de 'önlenemeyen' kadın cinayetlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de 7 kadın öldürüldü.
Bursa'da iki çocuk annesi Tuba Ateşci (41) bir yıl önce boşandığı ve kendisini barışmak için görüşmeye çağıran eski eşi Murat Demir (49) tarafından tabancayla katledildi. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti.
Adıyaman Samsat'ta Kasım A.; eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'yı tabancayla vurdu. Ağır yaralanan üç kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Erzurum'da cezaevinden firar eden eşi Şafak Saydam'ın (39) tabancayla vurduğu Elif Saydam (32) bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Elif Saydam, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan'ı (29) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Aslan'ın cinayetten 19 saat önce sosyal medya hesabında "Takdir-i ilahi" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.
İstanbul Çekmeköy'de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen Emine Ülkü Araz, ikna çalışmaları sırasında kocası tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Çiftin daha önce Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde işlem yaptığı öğrenildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Afgan uyruklu Nasım Gol Karımı (30) kurtarılamadı. Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi (42) suç aleti bıçakla gözaltına alındı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde Ahmet Çankaya (48) ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı (43) iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü - Son Dakika
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
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