Türkiye Narin\'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda\'dan güzel haber geldi

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Pazar sabah saatlerinde Tavşantepe mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz deresi yatağında bulundu. Narin Güran gibi İstanbul'da bir çocuğun daha kaybolduğu ortaya çıktı. 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 6 Eylül Cuma günü dedesinin yanından "Babama gideceğim" diye ayrıldı. Yılmaz'ın annesi ve babası ayrı olduğundan velayeti annesindeydi. Fakat baba ve annenin arasında herhangi bir sıkıntı olmadığından sık sık babasına da gittiği belirtildi.

"HİÇBİR OLUMSUZ DURUM YOKTU"

Sevda Yılmaz'ın babası Sedat Yılmaz, Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne başvurdu. Sedat Yılmaz, kızının telefonunun da cuma gününden itibaren kapalı olduğunu belirterek " Sabah dedesinin yanından babamın yanına gidiyorum diyerek çıkmış. Evden çıkarken üzerinde hangi elbiseler varmış bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir durum yaşanmamıştı. Evden kaçma gibi bir durum söz konusu olmadı. Aile içerisinde de olumsuz bir durum yok. Kayıp olarak aranıp bulunmasını ve ailesine teslim edilmesini istiyorum" dedi.

"HERKESTEN ŞÜPHELENİYORUM"

Yılmaz, "Narin olayından sonra herkesten şüpheleniyorum" diyerek "Bu sabah da yine karakola gittim kayıp ilanları için. Karakolda sürekli olarak bana 'Bulunur, edilir' deniyor. Ama geçiştirildiğimi düşünüyorum. Yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini talep ediyorum" yetkililere çağrıda buunmuştu.

POLİS, KADIKÖY'DE BULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğle saatlerinde Sevda'nın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunduğunu açıkladı.