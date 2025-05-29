Türkiye'nin savunma kabiliyeti göz doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Türkiye'nin savunma kabiliyeti göz doldurdu

Türkiye\'nin savunma kabiliyeti göz doldurdu
29.05.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes-2025 Tatbikatı Türkiye'nin askeri gücünü ve stratejik derinliğini gözler önüne sererken, tatbikat tüm kesimlerden büyük takdir topladı.

Erciyes-2025 Tatbikatı Türkiye'nin askeri gücünü ve stratejik derinliğini gözler önüne sererken, tatbikat tüm kesimlerden büyük takdir topladı.

28 Mayıs 2025 tarihinde Kayseri'de icra edilen Erciyes-2025 Birleşik, Müşterek Hava İndirme Tatbikatının, hem ulusal hem de uluslararası alanda Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini ve stratejik vizyonunu bir kez daha en üst düzeyde ortaya koyduğunu söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Tatbikatın seçkin gözlemci günü, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımı ile Şehit Teğmen Hasan Bak Atma, Atlatma Sahası'nda gerçekleştirilmiş, milli savunma anlayışımızın geldiği nokta dünya kamuoyuna güçlü bir şekilde gösterilmiştir. Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli kamu kurumları ve dost-müttefik 13 ülkeden toplam bin 3 personel katılım sağlamıştır. Bu durum Türkiye'nin sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği korumaya yönelik kararlı duruşunun da açık bir göstergesidir. Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yerli ve milli duruşuyla gönüllerimiz de yer almıştır. Biz şehit ve gazi aileleri için büyük bir değerdir. Bizlere her zaman destek olup, moral ve motivasyonumuzu en üst seviyede olmamıza katkı sağlamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, sahip olduğu tecrübe ve liderlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki etkinliğini artırmakta, personel moral ve eğitim düzeyini daima en üst seviyede tutmaktadır. Bugün elde edilen başarılar, başta Komutanlarımız olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimizin disiplinli çalışmaları, fedakarlıkları ve vatan sevgisinin eseridir. Erciyes-2025 Tatbikatı, Türkiye'nin savunma sanayii, stratejik planlama ve çok uluslu operasyon kabiliyetiyle artık sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Gündüz, başta Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu olmak üzere tüm kahraman komutanlara ve Mehmetçiğe teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Erciyes, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin savunma kabiliyeti göz doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
16:18
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:40:27. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin savunma kabiliyeti göz doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.