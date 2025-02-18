Denizli\'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı

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Herkes Osimhen\'in bu hareketini tartışıyor

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

2 ÖLÜ, 26 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

HALTER TURNUVASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan, kaza yapan kafilenin Denizli'deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.