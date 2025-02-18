Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.
Öte yandan, kaza yapan kafilenin Denizli'deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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