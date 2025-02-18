Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı

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İzmir'den Denizli'de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere yola çıkan lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Buldan ilçesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

18.02.2025 18:51
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Denizli'nin Buldan ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Denizli'ye turnuvaya gelen öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı

2 ÖLÜ, 26 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Denizli'ye turnuvaya gelen öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı

HALTER TURNUVASINA KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan, kaza yapan kafilenin Denizli'deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.

Denizli'ye turnuvaya gelen öğrenciler kaza yaptı: 2 ölü, 26 yaralı
Denizli\'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ts216216:
    Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Denizli'ye turnuvaya giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
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