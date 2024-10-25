TUSAŞ Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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TUSAŞ Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlandı

TUSAŞ Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlandı

TUSAŞ şehitleri Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı -TUSAŞ Şehidinin kayınvalidesinden yürek burkan sözler: "Terörü lanetliyoruz,bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın" Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi Merkez Yerleşkesine düzenlenen...

25.10.2024 00:19  Güncelleme: 00:26
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TUSAŞ şehitleri Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı

-TUSAŞ Şehidinin kayınvalidesinden yürek burkan sözler: "Terörü lanetliyoruz,bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın"

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi Merkez Yerleşkesine düzenlenen terör saldırı sonucu şehit olan çalışanlardan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camisinde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Ankara Kahramankazan'da yer alan TUSAŞ Merkez Yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekinci ile kalite kontrol departmanı çalışanı Cengiz Coşkun ve personel Hasan Hüseyin Canbaz için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehitlerin cenazesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İyi Parti Genel Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Eski Bakan Mustafa Varank ile şehitlerin aileleri ve yakınları yer aldı. Şehitlerin naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

Şehitler cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanım Ali Erbaş Kıldırdı. Her bir şehit için ayrı namaz kılınırken, naaşları ise aynı araçla defnedilmeye götürüldü. Namaz sırasında fenalaşan şehit yakınlarına ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Şehit Canbaz'ın fenalaşan eşi Sinem Canbaz ise ayakta durmakta güçlük çekti.

"Bombayı keşke benim olduğum yere koysalardı da ben ölseydim"

Şehit Zahide Güçlü Ekinci'nin kayınvalidesi Dursine Ekinci: "Bu terör artık sonlansın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Gittiler en değerli yere bombayı koydular, keşke benim olduğum yere koysalardı. İşine yıllarını vermiş insanlarımız ziyan oldu. En son bana hastalandığımı sormuştu. Torunlarımın yanına gitmiştim. 'Neden bana uğramadın gittin' dedi. Bambaşka bir insandı. Kimseye büyüklük taslamazdı. Hayali çocuklarını en iyi okullarda okutup yetiştirmekti. Hayatı dolu dolu yaşamak isterdi" dedi.

"Cennet yüzlü çocuğumuz gitti"

Hasan Hüseyin Canbaz'ın eşinin teyzesi ise, "Söyleyecek bir şey yok. Vahim bir olay. Olmaması gereken olaylar. Canımız ciğerimiz cennet yüzlü çocuğumuz gitti. Çok neşeli eğlenceli bir çocuktu, karısına aşık bir çocuktu. En son bir ay önce görüştüm. Çalışıyordu işinde gücünde birisiydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TUSAŞ Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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