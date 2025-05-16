Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti - Son Dakika
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Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti

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Bir Uber sürücüsü, 'çılgın gözlerin var' yorumuna tepki olarak kadın yolcusunu silahla tehdit etti. Miami'li rapçi Krissy Celess'e bağırarak yolcuları aracından indiren sürücü, yolcuların hayatları için endişe etmelerine neden oldu. Olayın ardından Uber, sürücüyü platformdan uzaklaştırdığını ve olayı araştırdığını doğruladı. Florida Polisi, Krissy'nin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

16.05.2025 14:21  Güncelleme: 14:39
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Kadın yolcuya "çılgın gözlerin var" denilince silah çeken öfkeli Uber sürücüsünün korkutucu anı

Bir Uber sürücüsünün, "çılgın gözlerin var" yorumu üzerine yolcusunu silahla tehdit ettiği ürkütücü an kameralara yansıdı.

Bu dehşet verici sahnede, maskeli bir kadın sürücü, iki kadın yolcuyu silah zoruyla aracından indirirken, yolcular hayatları için endişe ettiler.

Görüntülerde Uber sürücüsünün, Miami'li rapçi Krissy Celess'e (Bomb Ass Krissy olarak da tanınıyor) bağırırken giderek sinirlendiği görülüyor.

"Beni taciz ediyorsun. Hemen aracımdan in. Aracımdan çık," diye bağırıyor şarkıcıya.

"Artık yolculuk bitti, in, hemen in."

Sanatçı cevap veriyor: "Kadının gözleri çılgın gibi bakıyor."

Bir anda, öfkeden köpüren sürücü silahını çıkarıp yolcuların yüzüne doğrultuyor.

Direksiyonun arkasında otururken silahını sallayarak tekrar "çık, çık" diye bağırıyor.

Kadınlar araçtan inerken Uber sürücüsüne: "Viral olacaksın, şimdi ünlü olacaksın" diyorlar.

Sonraki anlarda araç, korkudan donakalmış mağdurlardan hızla uzaklaşıyor.

Krissy, bu rahatsız edici görüntüleri "Başka bir yolcuya zarar vermeden önce onu sokaklardan uzaklaştırmamıza yardım edin" açıklamasıyla paylaştı.

Daha sonra yaptığı açıklamada sanatçı, Uber'in "son derece endişe verici" olayı araştırdığını doğruladı. Sürücünün de platformdan uzaklaştırıldığı anlaşılıyor.

Florida Polisi, Krissy'nin şikâyeti üzerine bu rahatsız edici olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şu ana kadar herhangi bir tutuklama gerçekleşmedi.

Son zamanlarda kameralara yansıyan diğer şok edici olaylar arasında, çılgına dönmüş bir adamın uçuş sırasında kabin görevlisini bıçaklamaya ve acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı anlar da yer alıyor.

Endişe verici görüntülerde, 34 yaşındaki Francisco Severo Torres'in diğer yolcuları tehdit ettiği görülüyor.

Bu dramatik olay, Los Angeles'tan Boston'a giden bir United Airlines uçuşunda yaşandı.

Başka bir olayda ise, bir aracın Espanyol- Barcelona taraftarlarının arasına daldığı korkunç an, görgü tanıkları tarafından kaydedildi.

Bu ürkütücü olay, maç başlamadan önce Barcelona'daki RCDE Stadyumu yakınlarında meydana geldi.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, \'Çılgın Gözlerin Var\' diyen yolcuya silah çekti

Birleşik Krallık, Güvenlik, Florida, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Miami, Uber, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • caghanunver:
    o gözler yeterince korkutucu zaten silaha ne gerek var 6 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    taksıcı dedıgın donanımlı olması gerekır 5 0 Yanıtla
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