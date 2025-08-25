Uçak Baraja İniş Yaptı, İki Pilot Kurtarıldı

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.05 sıralarında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde deneme uçuşu gerçekleştiren bir eğitim uçağının, Karacaören Barajı'nda su alma esnasında kalkış yapamadığı bildirildi.

2 PİLOT TEKNELERLE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, pilotlar tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.