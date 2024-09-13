Ukrayna: Rusya 8 bin 60 İran SİHA'sı fırlattı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya 2 buçuk yıl önce geniş çaplı işgale başlamasından bu yana Ukrayna'ya 8 bin 60 adet İran yapımı Shahed silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattı" denildi.

Ukrayna'dan Rusya ile İran arasındaki ortaklığı gözler önüne seren bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya 2 buçuk yıl önce geniş çaplı işgale başlamasından bu yana Ukrayna'ya 8 bin 60 adet İran yapımı Shahed silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattı" ifadeleri kullanılırken, "Rusya ve İran arasındaki ortaklık kayıp evler ve kayıp hayatlarla sonuçlandı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Salı günü İngiltere'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın İran'dan balistik füzeler aldığını ve muhtemelen haftalar içinde kullanacağını söylemişti. İran bu suçlamayı reddetmiş, Kremlin, Rusya'nın füzeleri teslim aldığına dair haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti. Ukrayna, bu füzelerin Rusya tarafından Ukrayna'yı vurmak için kullanılması halinde Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesebileceğini açıklamıştı. - KİEV