Ulusal seviyede aranan PKK\'lı terörist yakalanarak Türkiye\'ye getirildi

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Ulusal seviyede aranan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.

ULUSLARARASI ARENADA TERÖRLE MÜCADELE

Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Yapılan operasyonlar sonucunda PKK başta olmak üzere pek çok terör örgütü üyesi hain emellerine ulaşamadan kıskıvrak yakalanıyor. Son olarak ulusal çapta aranan PKK'lı Mehmet Kopal isimli terörist Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

5 AYRI BİRİM ORTAK ÇALIŞMA YAPARAK YAKALADI

Teröristin yakalanma haberini Emniyet Genel Müdürlüğü şu ifadelerle duyurdu: "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir"