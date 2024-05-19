Ümraniye Belediyesi, Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Festival Düzenledi - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Festival Düzenledi

Ümraniye Belediyesi, Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Festival Düzenledi

Ümraniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde özel gereksinimli bireyler için bir festival düzenledi. Festivale katılan çocuklar; sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve workshop etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi.

19.05.2024 16:17  Güncelleme: 16:20
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Ümraniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde özel gereksinimli bireyler için bir festival düzenledi. Festivale katılan çocuklar; sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve workshop etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ümraniye'de coşkuyla kutlandı. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen En Şen Festivali'nde, Ümraniye Millet Bahçesi'ni dolduran özel gereksinimli çocuklar, aileleriyle birlikte sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve workshop etkinlikleriyle doyasıya eğlendiler. Düzenlenen festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

Festival alanında yok yok

Festival alanında; çocukların aileleriyle birlikte kaşıkla yumurta taşıma, çuval yarışı, mandal takma, halka geçirme, seksek ve penaltı oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara katılım madalyası da verildi. Workshop etkinlikleriyle devam eden festivalde Başkan İsmet Yıldırım, tek tek rüzgar gülü atölyesi, resim atölyesi, bez çanta baskı atölyesi, ebru atölyesi, yüz boyama atölyesi, ahşap boyama ve taşlama gibi atölyelerde çocuklarla birlikte çalışma yaptı.

Festival sahnesinde eğlenceli dakikalar

Festival alanında çocuklar için akrobasi, maskotlar, sihirbaz, balon show, palyaço gösterileri, sandalye kapmaca, deve-cüce ve ritim gibi birbirinden eğlenceli gösteriler de düzenlendi.

"Söz verdiğim gibi bu yaz engelsiz yaşam merkezini yapacağız"

Festivale katılarak gençler ve aileleriyle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün çocuklarımız ve gençlerimizin günü. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bize, gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Çok güzel bir gün. Başka bir milletin böyle bir gençlik bayramı yok. Bizim gençlik bayramımız var. Onun için biz de bugün bir farkındalık yapalım dedik, engelsiz olan kardeşlerimizi, gençlerimizi aileleriyle bir araya getirdik. Bütün Ümraniyelilerin, Türkiye'mizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Müjdeli haberi paylaşarak konuşmasına devam eden Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de var ama daha güzelini yapacağız. Söz vermiştim. İnşallah bu dönem engelsiz yaşam merkezini yapacağız, projelerimiz hazır. Bu yaz içerisinde temeline başlayacağız ve devam edeceğiz. O zaman siz anne ve babalar biraz daha rahatlayacaksınız. Allah sizden razı olsun. Bu çocuklara çok güzel bakıyorsunuz. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye Belediyesi, Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Festival Düzenledi - Son Dakika

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