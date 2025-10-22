Umreye gitmek isteyenlere bahisçi tuzağı

Sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefi umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar.

Olay 20 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da yaşandı. Müşteki P.B., umre ziyaretini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden umre programı düzenleyen sanık Hüseyin K. ile iletişime geçti. Şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoları izlemesiyle güven duyan müşteki P.B., sanık Hüseyin K.'nin hesabına 39 bin 500 lira gönderdi.

"KAFİLE KALABALIK" DEYİP TURU ERTELEDİ

5 Şubat tarihinde hareket edileceğini ifade eden sanık, kafilenin kalabalık olması sebebiyle ziyaretin 8 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Müşteki P.B., ise söylenen güne kadar bekledi. Tarih geldiğinde sanığın telefonuna ulaşamayan P.B. durumdan endişelenerek dolandırıldığını anladı. Ardından P.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sanık Hüseyin K. hakkında şikayette bulundu.

PARAYI BAHİS SİTESİNDEKİ HESABINA GÖNDERDİ

Başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame kapsamında şüphelinin umre için ödenen 39 bin 500 lirayla birlikte 200 bin lirayı, bir bahis sitesinde bulunan hesabına gönderdiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında Kartaler, 14 Şubat 2024 tarihinde tutuklandı.

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan sanık Hüseyin K. müştekiyi tanımadığını ifade ederek, "Müşteki şahısın bulunduğu kafile 5 Şubat 2024 tarihinde umreye gidecekken kafilenin kalabalık olması nedeniyle 9 Şubat 2024 tarihine ertelendi. Bu kafiledeki bazı kişilere vize çıkmadı ve ortağımın para istemesi nedeniyle 2,5 milyon lirayı banka hesabımdan gönderdim. Borç verdiğim kişi parayı ödemeyince uçağı kaldıramadık." dedi.

"TUTUKLANDIĞIM İÇİN ULAŞAMADILAR"

14 Şubat'ta tutuklandığı için kafilede bulunan kişilerin kendisine ulaşamdığını iddia eden Hüseyin K., "Bu nedenle şikayette bulundular, ben kimseyi dolandırmadım üzerime açılan suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

4 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yargılamanın tamamlanıp dosyanın karara bağlanmasıyla sanık Hüseyin K., bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.