Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısında geçmeye çalışan ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ, SOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Beton mikseri şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Yerel basında yer alan haberlere göre; olaya şahitlik eden vatandaşlar mahalle arasında hızlı giden kamyonlardan şikayet etti. Vatandaşlar, kamyonların süratli gitmelerinden kaynaklı bu yolda her yıl ölümlü kazalar olduğunu belirtti.

İstanbul Nişantaşı ve Torba'da restoran işleten Murathanoğlu, bir zamanların ünlü mankeni Deniz Murathanoğlu ile evli.