Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

06.03.2026 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu, yaya geçidinden geçerken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısında geçmeye çalışan ünlü turizmci ve iş insanı Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ, SOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Beton mikseri şoförü M.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Yerel basında yer alan haberlere göre; olaya şahitlik eden vatandaşlar mahalle arasında hızlı giden kamyonlardan şikayet etti. Vatandaşlar, kamyonların süratli gitmelerinden kaynaklı bu yolda her yıl ölümlü kazalar olduğunu belirtti. 

İstanbul Nişantaşı ve Torba'da restoran işleten Murathanoğlu, bir zamanların ünlü mankeni Deniz Murathanoğlu ile evli.

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Gültas Osman Gültas:
    Maalesef Türkiye'de yaya geçidinin ne olduğunu bilmeyen çok çok fazla sürücü var, yayalara yol vermek için bekleyen sürücülere arkadan gelen diğer sürücüler niçin duruyorsun diye ya korna çalar ya da sözlü sataşma veya hakarette bulunurlar. 21 0 Yanıtla
    SIDDIK ÇETİN SIDDIK ÇETİN:
    Yaya geçidinde yayalar taşutlara yol veriyor mqqleef 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’a sorusu olay oldu Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu
MSB’den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi MSB'den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Mehir çıtası arşa çıktı Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi

09:16
FIFA’dan devrim gibi karar Dünya Kupası’nda maçlar duracak yerine o başlayacak
FIFA'dan devrim gibi karar! Dünya Kupası'nda maçlar duracak yerine o başlayacak
09:03
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
07:07
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
06:13
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
05:39
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
04:04
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
02:47
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
00:08
İran’dan İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yeni hava saldırısı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı
23:23
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 09:23:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.