Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu - Son Dakika
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Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu

Aydemir Akbaş\'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki oyuncu, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Durumunu yakın dostu İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden duyurdu. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinden dua beklediğini belirtti. Daha önce de gırtlak kanserini yenen Akbaş, geçen yıl tekrar kansere yakalandığını duyurmuştu.

15.08.2024 17:19
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Oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Bir çok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan 88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, daha önce gırtlak kanserine yakalanmış ve bu hastalığı yenmeyi başarmıştı. Ancak usta oyuncu geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

HABERİ İBRAHİM TATLISES DUYURDU

İbrahim Tatlıses, bir süredir kanserle mücadele eden yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Akbaş ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.

Evinde baygın bulundu! Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

KANSER HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Akbaş, yeniden kansere yakalandığını sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam" sözleriyle duyurmuştu.

Evinde baygın bulundu! Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarı. 3 Mart 1936, İstanbul doğumlu. Arnavut Manastırlı bir baba ile Trabzon Sürmeneli Laz bir annenin çocuğu olarak İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi– Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. 1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

1987'de " Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

İbrahim Tatlıses, Aydemir Akbaş, Sosyal Medya, 3-sayfa, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk: Bu dünya da fazlasın dede 4 31 Yanıtla
  • halil eles: Allah şifalar versin 25 7 Yanıtla
  • ali cebeci: Rabbim şifalar versin inşallah 21 3 Yanıtla
  • Ömer : Yüce İsa'nın adına. İnandığın Tanrın sana şifa versin 4 16 Yanıtla
  • Sabri İnce: Allah şifa versin. Film neydi ? "Civciv çıkacak kuş çıkacak" 1 17 Yanıtla
  • Mert null: Acil şifalar diliyorum sabri reise hep güldürdü bizleri Allah yardımcısı olsun 8 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Kim Bilir Belki Son sahnesiydi bu demişti ve bencede öyle olacak 2 4 Yanıtla
  • ali veli: kanserin ilacının bulunması mı istenmiyor yoksa gerçekten bulunamıyor mu ? acil şifalar dilerim 0 0 Yanıtla

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