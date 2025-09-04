Ünye'de Su Gideri Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Ünye'de Su Gideri Kavgası Kanlı Bitti

Ünye\'de Su Gideri Kavgası Kanlı Bitti
04.09.2025 16:08
Ünye\'de Su Gideri Kavgası Kanlı Bitti
Ordu'nun Ünye ilçesinde 'su gideri' yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak'ta incir çekirdeğini doldurmayacak nedenle vahşet yaşandı. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun süredir aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

BACANAĞINI VE AĞABEYİNİ KATLETTİ

Çıkan arbedede Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı'ya (63) 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HER YERDE ARANIYOR

Jandarma olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Mehmet Ballı (63)
Kaynak: İHA

