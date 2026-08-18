Uyuşturucu belası bir babayı 'evlat katili' yaptı - Son Dakika
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Uyuşturucu belası bir babayı 'evlat katili' yaptı

Uyuşturucu belası bir babayı \'evlat katili\' yaptı
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İzmir Gaziemir'de uyuşturucu kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan baba B.K., 21 yaşındaki oğlu Furkan K.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Baba, olayın ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle baba ile oğul arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Cinnet getiren baba, 21 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

UYUŞTURUCU BELASI BİR BABAYI EVLAT KATİLİ YAPTI

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba B.K. (46) ile 21 yaşındaki oğlu Furkan K. arasında, gencin uyuşturucu madde kullanması nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Evlat ve baba arasındaki gerilim kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında öfkesine hakim olamayan baba B.K., evde bulunan pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Furkan K, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Furkan K'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA, SİLAHLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Evladını vurmanın şokuyla olay yerinden ayrılan şüpheli baba B.K., kısa süre sonra cinayette kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek güvenlik güçlerine teslim oldu. Suç aleti silah muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan babanın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu belası bir babayı 'evlat katili' yaptı - Son Dakika

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