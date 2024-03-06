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Vali açıklama yaparken çalıntı aracın yakalanma anı KYGS kameralarına yansıdı

Gaziantep'in 2 aylık asayiş bilançosu açıklandı

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 2 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Vali Çeber açıklama yaptığı esnada çalıntı bir aracın yakalanma anı ise Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 2 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Çeber, genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Gaziantep'te 2 bin 522 jandarma ile 7 bin 704 emniyet personeli sahada"

Gaziantep'te emniyet ve jandarma olarak sahada görev yapan personel sayıları ile ilgili bilgi veren Vali Kemal Çeber, "Tarihi kahramanlıklarla dolu Gazi şehrimiz 2 milyon 164 bin 134 nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 9. şehri. Aynı zamanda 10 Milyar Dolar'lık ihracatıyla da Türkiye'nin en büyük 6. Sanayi şehri. Bu güzel şehirde 2 bin 522 jandarma personelimiz ile 7 bin 704 emniyet personelimiz olarak bizler güvenlik anlamında çok büyük bir aileyiz. Şehrimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görevimizin başındayız" dedi.

Vali Çeber, 2024 yılının ilk 2 ay asayiş bilançosunu açıkladı

2024 yılının 2 aylık asayiş bilançosunu açıklayan ve 2023 yılının aynı dönemine göre rakamları kıyaslayan Vali Çeber, "2023 yılı ilk iki ayına oranla, 2024 yılı aynı döneminde şehrimizde önem arz eden suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık olayları yüzde 37 (471-297), otodan hırsızlık yüzde 43 (394-223), bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yüzde 82 oranında azaldı, kapkaç olaylarında yüzde 44 oranında bir azalma söz konusu, motosiklet hırsızlığında ise yüzde 28 oranında bir azalma yaşandı. Genel olarak malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21'lik bir azalış meydana geldi. Ayrıca mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 yılı ilk iki ayında aydınlatma oranımız yüzde 74 oldu. Yani 3 bin 259 olayın 2 bin 400'ü aydınlatılmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise ilimizde yüzde 20'lik bir artış (3 bin 613 bin 671) meydana gelmiş durumda. Kolluk kuvvetimizin meydana gelen olayı daha önceden sezip önlem alması bu suç türünün doğasına göre her zaman mümkün olmuyor. Örneğin trafikte iki şahıs arasında çıkan bir kavgayı tahmin etmemiz mümkün değil. Ancak bu tür olaylarda önemli olan şüphelinin tespit edilerek adalete teslim edilmesi. Bu anlamda bu tür suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 95. Yani emniyet güçlerimiz kişilere karşı işlenen suçlarda meydana gelen olayların hemen hemen hepsini aydınlatmayı başardılar. Bunun yanında 2024 yılında dolandırıcılık suçları 2023 yılına oranla yüzde 31 oranında bir artış gösterdi. (341-445). Bu olaylarda da aydınlatma oranımız yüzde 81 düzeyinde. Bu çerçevede buradan bütün vatandaşlarımıza bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizim tespitlerimize göre dolandırıcılık suçlarında en önemli vaka telefon dolandırıcılıklarına ait. Siber suçlarla ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak vatandaşlarımız telefonla çeşitli sebeplerle kendilerinden para isteyen dolandırıcılara lütfen prim vermesinler. Ayrıca ilimizde bir önceki yılın ilk iki ayına göre 2024 yılında adli olarak aranan şahısların yakalanmasında yüzde 87 oranında bir artış sağlandı. (2 bin 8115 bin 243) Burada şunu ifade etmekte de fayda var, emniyet ve jandarma personelimiz aranan şahısların yakalanması konusunda insanüstü bir çalışma sergiliyorlar. Hiçbir suçlu 'ben her türlü suçu işlerim, bana bir şey olmaz' demesin. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda 2024 yılı ilk iki ayında, farklı türlerde 461 ateşli silah ele geçirildi. Kolluk güçlerimiz bu tür olayların önüne geçmek amacıyla 2 ayda 4 binin üzerinde sabit yol ve şok uygulamaları yaptılar. Bu uygulamalarımız da önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Son olarak tüm asayiş olaylarında İlimizde 2023 yılının ilk iki ayına göre 2024 yılında yüzde 23 oranında bir artış söz konusu. Ancak aydınlatma oranlarına bakıldığı zaman kolluk kuvvetimizin başarısını da görüyoruz. Bu tür suçlarda genel olarak aydınlatma oranımız yüzde 91 seviyesinde. Bu durum suçun geçen sene aynı döneme göre arttığını gösteriyor. Bu artışta 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan sürecin de çok etkili olduğu kanaatindeyiz. 2023 yılı deprem sonrasında yaşanan karmaşa ve yardım faaliyetleri nedeniyle asayiş olaylarında doğal bir düşüş yaşanmış ve 2024 yılının aynı dönemine ait istatistiklerine bir artış olduğu şeklinde yansımıştır. Ancak buna karşılık kolluk gücümüzün 2024 ilk iki ayında olayların neredeyse tamamına yakınını aydınlatmış olması bu konuda yapılan çalışmaların başarı düzeyini göstermesi açısından önemlidir. Bizler inanıyoruz ki yapılan etkili çalışmalar sonucunda önümüzdeki dönemde asayiş olaylarında gözle görülür bir düşüş yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

Terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı bilançosu

Gaziantep'te son iki ayda terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Çeber, "Terör, ülkemizin tüm büyükşehirlerinde olduğu gibi Gaziantep'imizin de güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. 2024 yılı ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 57 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 111 şüpheli şahsı yakaladık, 27 şüpheli şahıs tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 289 operasyonda 340 şahıs yakalandı, 46 şahıs tutuklandı ve 4 yerel suç örgütü de çökertildi. Operasyonlarda 2 bin 600 adet sikke, 161 bin paket kaçak sigara, 11 ton tütün, 550 adet kaçak telefon ve 12 ton akaryakıt ele geçirildi. Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemizde de 2024 yılı ilk iki ayında şehrimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 3 bin 940 operasyonda 4 bin 184 şahıs yakalanırken 389 şahıs da tutuklandı. Operasyonlar neticesinde yarım tonun üzerinde uyuşturucu madde, 205 bin adet hap ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi" şeklinde konuştu.

Trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik yapılan çalışmaların bilançosu

Vali Çeber, konuşmasının devamında kentte yapılan trafik uygulama ve denetimleri ile siber güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Çeber, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak da, "2023 yılının ilk iki ayına oranla bu yıl Göçmen Organizatörlerine yapılan operasyon sayısında 3 kat yakalanan organizatör sayısında yine 3 kat artış yaşandı. Yani arkadaşlarımız bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat daha fazla operasyon yaptı ve 3 kat daha fazla Göçmen Organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 41 araca da el konuldu. Ayrıca yine 2024 yılı ilk iki ayında yapılan çalışmalarda toplamda 45 organizatör de tutuklanmış oldu" diye konuştu.

Vali açıklama yaparken çalıntı araç yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'nde yapılan basın açıklaması sırasında çalıntı bir aracın yakalanma anı KYGS kameralarına anbean yansırken, basın mensupları da anları kaydetti. Görüntülerde, plaka tanıma sistemi ile tespit edilen çalıntı aracın, KYGS kameraları ile anbean takip edilmesi ve yol güzergahında polis ekipleri tarafından yakalanması yer aldı.