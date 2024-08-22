Van annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Van annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

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Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, evladını DEM Parti'den isteyen ailelerin sayısı ise bu hafta 36'ya yükseldi.

22.08.2024 13:54
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Van annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, evladını DEM Parti'den isteyen ailelerin sayısı ise bu hafta 36'ya yükseldi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 86'ncı haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 36'yı bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek DEM Parti ve PKK aleyhine slogan attı. DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını isteyen ailelere yeni katılım sağlayan Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşi Rahim için nöbete dahil oldu.

Evlat nöbetine Van'dan yeni katılan Mehmet Sıddık Çiftçi, daha önce Diyarbakır ve Hakkari eylemlerine katıldığını ve bundan sonra Van'da evlat nöbeti eylemlerine katılacağını belirtti. 2012 yılında dağa kaçırılan kardeşinin zihinsel engeli olduğunu ifade eden Çiftçi, "Hakkari'deki eylemleri ben başlattım. Bugün de Van'daki eylemlere katıldım. Kardeşim 2012 yılında götürüldü. O dönmeyene kadar bu işi bırakmam. Kardeşimin engelli raporu var. Şu ana kadar kardeşimden hiçbir haber gelmedi. Anne ve babaların artık ağlamasını istemiyorum" dedi.

Van annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

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