Van\'da Eşini Bıçaklayan Şahıs Linç Edilmekten Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Gaziantep'te 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, aracında yapılan aramalarda 913 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.