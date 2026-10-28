Van'da Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 araç çarpıştı, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 araç çarpıştı, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

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Van\'da Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 araç çarpıştı, 3\'ü ağır 10 kişi yaralandı
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Van\'da Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 araç çarpıştı, 3\'ü ağır 10 kişi yaralandı
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Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 aracın karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Güzeldere Tüneli'ne varmadan önceki kara yolu kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Gürpınar, İpekyolu ile Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
GüzeldereOtomobil3. SayfaTrafikGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Güzeldere Tüneli mevkisinde 3 araç çarpıştı, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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