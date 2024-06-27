Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi. Ahmet Hilmi Hanalp (22), geçtiğimiz Çarşamba günü arkadaşlarıyla birlikte Çarparak Adası yakınında yüzerken gözden kayboldu. Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, UMKE ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçlardan oluşan 30 kişilik ekip, kayıp genci bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Van Gölü'nün yüzeyini polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle tararken, suyun altını ise AFAD ve itfaiye dalgıçları kontrol ediyor.

27.06.2024 16:50
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8 gündür bulunamıyor

Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçların yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor. Van Gölü'ndeki kayıp şahı bulmak için ekipler büyük bir uyumluluk içerisinde çalışıyor. Van Gölü yüzeyini polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tararken, suyun altı ise AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından kontrol ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan şahsı arama çalışmaları 8'inci gününe girdi - Son Dakika
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