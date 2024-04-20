Van\'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın Başkale ilçesi Türkiye- İran sınır hattında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye- İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Van'ın Başkale ilçesine 61 kilometre uzaklıktaki İran'ın Khoy kenti olarak belirlendi.
İran sınırında bulunan Başkale ilçesinin sınır mahalleleri Böğrüpek, Kaşkol, gelenler ve Ömerdağı mahallelerinde sarsıntı hissedilmezken, olumsuz bir durum yaşanmadı.
AFAD Van İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçemizde saat 21.01'de 4.4 büyüklüğündeki deprem afeti sonrası, almış olduğumuz ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Geçmiş olsun Van" ifadelerine yer verildi. - VAN
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