Van Saray\'da Kapıköy yolundaki göçükte 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Van Saray'da Kapıköy yolundaki göçükte 42 yaşındaki işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Saray ilçesinde Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında rögar kapağı yapımı sırasında meydana gelen göçükte 42 yaşındaki işçi toprak altında kaldı. İşçinin cansız bedeni yürütülen çalışmalarla toprak altından çıkarıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Saray ilçesinde, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögar kapağı yapımı için sürdürülen çalışma esnasında meydana gelen göçük sonucu 42 yaşındaki Metin Güneş isimli işçi toprak altında kaldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Güneş'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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