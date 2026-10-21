Van Saray\'da Kapıköy yolundaki göçükte 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögar kapağı yapımı için sürdürülen çalışma esnasında meydana gelen göçük sonucu 42 yaşındaki Metin Güneş isimli işçi toprak altında kaldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Güneş'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.