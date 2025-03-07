Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki - Son Dakika
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Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

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Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret eden ve çektiği videoyu YouTube'ta paylaşan yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan "Örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle yazılı savunma istedi. Duruma tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık." dedi.

07.03.2025 10:27  Güncelleme: 10:55
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, yemek eleştirmeni Vedat Milor'un YouTube kanalında yayınladığı "40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek Mi?" başlıklı videoyu Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bakanlık ünlü gurmeden yazılı savunma istedi.

Talep yazısında, "Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi'nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

OLUMLU İFADELER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ticaret Bakanlığı'na göre, Milor'un videosunda Kent Lokantası'na dair olumlu ifadeler ve lokanta hakkında detaylı bilgiler yer alması, bunun bir "örtülü reklam" niteliğini taşıyabileceği şeklinde değerlendirildi. Bakanlık soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.

İMAMOĞLU: ŞİMDİ DE GİDENLERLE UĞRAŞIYORLAR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak." ifadelerini kullandı.

Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

ÖZGÜR ÖZEL: ALLAH ISLAH ETSİN

NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milor'a açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Canlı yayında konuşan Özel, "Allah ıslah etsin. Kent Lokantalarının önünde kuyruk var. Yetişemiyoruz... Kent Lokantasından gerçekten yararlanması gerekenler yararlansın. Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok, kuyruk var önünde zaten" açıklamasını yaptı.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR'un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan '40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?' başlıklı videoda 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' bünyesinde faaliyet gösteren 'Kent Lokantası' isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat MİLOR'dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu'nda görüşülerek karar bağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

MİLOR "HİÇBİR KURUMDAN ÖDEME ALMADIM" DEMİŞTİ

Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Milor\'a "Kent Lokantası" soruşturması! İmamoğlu\'ndan ilk tepki

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Son Dakika 3.Sayfa Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ercan Bey:
    İnsanlar parası ile çorba içiyor birde şak şaklıyor... Bunu da bir hizmet sanıyor.... İlginç. 26 78 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bence kent lokantalarını hazmedin. Halk orada et yiyor en azından. AKP iktidarının yanlış ekonomik politikaları sebebiyle et almayı unutan halkı açlık sınırının altında yaşıyor. Utanmadan bir de soruşturma mı yapıyor sunuz. Halk için çalışın, bir kişi için değil. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Kimse halinden memnun değil. Bir an önce seçime gidin. 58 21 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    bana gidipte vedat milor gibi insanlarla reklam yapmayın... teftişe mi geldi yoksa ucuzlugami geldi...hepsi hikaye ...ben kent lokantasına gitmedim kucumsemek içinde konuşmuyorum belki gerçektende ucuzdur güzeldir. ama böyle insanlar bana hiç samimi ve inandırıcı gelmiyor 22 17 Yanıtla
  • 205622:
    hey CHP demek oluyormuş yapınca badem bıyıklı lar cok rahatsiz 23 12 Yanıtla
  • Volkan:
    her gün chp ye karşı ve chp ile ile ilgili bir soruşturma var. işin artık suyu çıktı. şu olay zaten tam komedi. 14 7 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Pes ! 14 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Milor bu reklam için para almışmı almamış mı onu soruyor bakanlık 7 6 Yanıtla
  • Ogun IsguzarzJ q:
    bakanlıktan birilerinin yemek kötüydü demesi gerekiyor ki bu bir reklam olsun. Yemek zaten iyiyse ve iyi diyorsa bu reklam olmaz.Yemek zaten iyi olur. Kim yemek kötüydü diyor acaba. 0 1 Yanıtla
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