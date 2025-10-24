Video çekerken trenin çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'da raylarda video çeken çocuk, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Odisha eyaletine bağlı Puri kentindeki Janakdevpur tren istasyonunda 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak için demir yolu hattında cep telefonuyla trenin gelişini çekmeye başladı.
Tehlikeli bir şekilde raylarda duran Sahu'ya arka tarafından hızla gelen tren çarptı. Ezilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
