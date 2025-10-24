Video çekerken trenin çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Video çekerken trenin çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti

Video çekerken trenin çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti
24.10.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da 15 yaşındaki çocuk, tren raylarında video çekerken trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hindistan'da raylarda video çeken çocuk, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA İÇİN DEMİR YOLUNA GİRDİ

Odisha eyaletine bağlı Puri kentindeki Janakdevpur tren istasyonunda 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak için demir yolu hattında cep telefonuyla trenin gelişini çekmeye başladı.

TRENİN ALTINDA EZİLDİ

Tehlikeli bir şekilde raylarda duran Sahu'ya arka tarafından hızla gelen tren çarptı. Ezilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Hindistan, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Çocuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Video çekerken trenin çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlı hava kazaya neden oldu Bilanço ağır Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Tedesco’dan bir sonraki maçın ilk 11’ine dair ipucu Tedesco'dan bir sonraki maçın ilk 11'ine dair ipucu
Felaketi en iyi anlatan görüntü Denizle kara birleşti Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yol ortasında öldüresiye dayak kamerada

20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
19:52
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı’ya dikti
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti
19:30
Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV’ye kayyum atandı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 20:20:02. #7.13#
SON DAKİKA: Video çekerken trenin çarpması sonucu çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.