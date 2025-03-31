Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum - Son Dakika
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Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum

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Ramazan Bayramı'nda KKTC'de konser verdiği esnada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın yıllar önce bir röportajında ölümle ilgili söyledikleri yürekleri yaktı. Konak, "Lodosta soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı. Büyük olmalı" dedi.

31.03.2025 10:33
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Ramazan Bayramı'nda KKTC'de konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçının yıllar önce Mesut Yar'ın sunduğu programda ölüme dair söyledikleri yürekleri yaktı.

"BAYRAMDA ÖLENLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Bayramda vefat eden "Kuzeyin oğlu" Volkan Konak programda, "Ölüm bile güzel olmalı. Lodosta soba zehirlenmesinden ölenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı. Büyük olmalı. İnandığın bir uğurda vuruşarak ölmek ne yiğitçe bir şey değil mi? Lodos esiyor ve Bursa'da soba zehirlenmesinden ölüyorsun. Bu kadar ucuz olmamalı. Bunu kabul edemiyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ HAYATINI YAŞAR, GARİBAN VEBAL ÖDER"

Sanatçı konuşmasının devamında şöyle konuştu: "Ama benim ülkemde tavuklar gibi ölmek... Buna kader derler. Yalan. Gariban ölmek zorundadır benim ülkemde. İki tane kavram vardır. Güçlü insan ve gariban insan. Gerisi yalandır. Kandırıyorlar bu insanları. Güçlü insan hayatını yaşar, gariban insan vebal öder. Ben öyle düşünüyorum."

VOLKAN KONAK'IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklamıştı. Toprağa gömülmek istemeyen isteyen sanatçı bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon'a savrulmasını istemişti.

"NE OLUR BEN ÖLÜNCE GÖMMESİNLER BENİ TOPRAĞA"

Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıkladı; "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

TOPRAKLARINA BAĞLILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Konak'ın bu sözleri, sanatçının Karadeniz'e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek mesajları paylaştı.

SAHNEDE 40 DAKİKA KALP MASAJI YAPILMIŞ

Hayatını kaybeden Volkan Konak'la ilgili Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da hastaneye sevk edildi.

Volkan Konak\'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şenol Mirza:
    Trabzon çömlekci mah cocugu pamuğun bol bol olsun 11 7 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Topragin kabul etmeyeceginden korkmustur, 5 8 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    birçok öğrenciye burs verdiğini duymuştum. Allah mekanını cennet eylesin, Nurlar içinde yat, melekler yoldaşın olsun güzel insan. 5 3 Yanıtla
  • Mmt Erd:
    O kadar para kazan yardım yok hasenat yok üzülüyorum. Eminim şeytan da üzülüyor. Şimdi başlarlar şöyle gariban di böyle mazlumdu. Küçükken annesi az harçlık verirdi. Malı götürünce sıkıntı yok ama ölüm gelince nedense herkes gariban oluyor. 2 2 Yanıtla
  • Kalemdar:
    Kadere iman edeceksin. Kader konuşursa cüzi ihtiyari susar 3 1 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    Allah'ım Umarım yaşadığı hayatı veya düşünceleri ile muamele etmez ona bir gafilliğe kapılmıştır Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah tövbe ederek gitmiştir 0 0 Yanıtla
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