Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, on binlerce mağdur olduğu belirtiliyor.

27.06.2024 09:49
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11 tutuklu sanığın bulunduğu Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 29 zanlının gözaltına alındığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 şüpheli tutuklanmıştı. 8-10 milyar değerinde haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen çeteye yönelik bu kez, Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Yalova'dan 6, Balıkesir'den 3 ve İstanbul'dan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin muhasebe, sözleşme, pazarlama birimlerinde görev yaptıkları öğrenildi.

Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, bir önceki operasyonda tutuklanan zanlılar arasında ünlü oyuncu Yusuf Atala da yer alıyordu. "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, on binlerce mağdur olduğu bulunuyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

Operasyon, Yalova, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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