Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi

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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpmalarından dolayı maddi hasar aldı. Feribot, fırtınanın ortasında kalarak sefer süresini uzattı ve yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dev dalgalar, feribotun ön kısmındaki araçlara maddi zarar verdi. Yolcular, feribotun İstanbul Yenikapı'ya yanaşmasıyla rahat bir nefes aldı.

20.04.2024 22:50  Güncelleme: 00:13
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına içinde kalan Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpmalarından dolayı maddi hasar aldı.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi

FERİBOT FIRTINANIN ORTASINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi'nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45'te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı. Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Seferde dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar da feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Feribotun İstanbul Yenikapı'ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
Marmara Denizi\'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: yahu buda birseymiş amerikada geçenlerde müstakil ev fırtınada havalanıp ilçe değiştirmişti bunlar artık normal şeyler alışın 35 0 Yanıtla Turan Alan: Sen alışıksın amerikalı kardeşlerinle biz türkler pek alışık degiliz 3 3 ferhat eser: gidip görmeni yaşamanı tavsiye ederim Turan bey 1 2
  • Tamer Yaşar: Tavandaki hasarlar nasıl olmuş.onuda öğrenseydik keşke 10 2 Yanıtla mert çelik: martı düşmustur 6 1

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