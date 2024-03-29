Yanan villanın içi böyle görüntülendi, cinayet şüphesi var

Yanan villanın içi böyle görüntülendi
Yanan villadan çıkan cesette cinayet şüphesi üzerine duruluyor
BURSA - Bursa'da villada çıkan yangında Mustafa Şentürk hayatını kaybederken, Ali Vurgun ise ağır yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şentürk'ün öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirirken, evin içi ise oda oda görüntülendi.
Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlim Sokak'ta 3 katlı villada bir kişinin yaralandığı patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede, bodrum katında ceset bulundu. Mülk sahiplerinin yurt dışında olduğu tespit edilen villada Ali Vurgun, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında ağır yaralandı. 40 yaşındaki Vurgun, alevler içerisinde 'Ölüyorum' diye bağırarak kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda villanın bodrum katında Mustafa Şentürk'e ait olduğu düşünülen yanmış ceset bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"Ölüyorum diye bağırıyordu, yanarak koşuyordu"
Mahallede bekçi olarak görev yapan Mehmet Aslan, "Ben burada bekçilik yapıyorum. Dün öğlen saatlerinde birisi 'Ölüyorum' diye bağırarak üzerime koştu. Hemen üstündekileri çıkardım. Sırtına su döktüm. 112'yi aradım durumu bildirdim. Ekipler 10 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Daha sonra yaralıyı alıp hastaneye götürdü" diye konuştu.
Öte yandan, mülk sahibi olan İsmail Akyıldız ise, "Bundan birkaç ay önce depremzede bir çift bize ulaştı. 'Bize yardım eder misiniz' dedi. Villa eşyalıydı ve kimse yaşamıyordu. Biz de çifti buraya aldık. Daha sonra bu çift boşanmış. Misafir olarak Mustafa Şentürk'ü almış. Dün yangın meydana gelmiş. Maalesef bir kişi hayatını kaybetti" dedi.
Ayrıca, Ali Vurgun'un eşinden ayrıldıktan sonra Mustafa Şentürk'ü eve aldığı, ailesinin de Şentürk'e 3 aydır ulaşamadığı öğrenilirdi. Yangının çıkış sebebi, cesedi bulunan kişinin ölüm sebebiyle ilgili cinayet masası dedektiflerinin araştırması sürüyor.
Yaşanan olay villanın odalarının ise küle dönmüş hali böyle görüntülendi.
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