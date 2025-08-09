İnsanlığımızdan utandık! Yangında kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı - Son Dakika
İnsanlığımızdan utandık! Yangında kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı

İnsanlığımızdan utandık! Yangında kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09.08.2025 09:31
İnsanlığımızdan utandık! Yangında kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Yerleşim yerleri alev alev yanarken, bir besici yangından kaçırdığı hayvanlarıyla sığınmak istediği siteye alınmadı. Bu duruma isyan eden vatandaş, "Niye almıyorsunuz, hayvanlar yanıyor. Utanmıyorsunuz çıkıp yangını seyrediyorsun. Allah belanızı versin" diyerek tepkisini gösterdi.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi. Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.

KOYUNLAR SİTEYE ALINMADI

Çanakkale'deki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ederken alevlerden kaçan bir vatandaş, hayvanlarıyla beraber sığınmak istediği siteye alınmadı. Site sakinlerine isyan eden vatandaş, "Niye almıyorsunuz, hayvanlar yanıyor. Utanmıyorsunuz çıkıp yangını seyrediyorsun. Allah belanızı versin." tepkisini gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülnihal Demir:
    Yanan sadece orman hayvan değil, insanlık yandı bitti kül oldu, Allah hepimizi ıslah etsin 3 0 Yanıtla
  • xgencox:
    insanlık kaldımıki 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Karacakurt:
    Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz!. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.