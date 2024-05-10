Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi: Gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi: Gözyaşlarına hakim olamadı

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün, ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan alkol testi esnasında sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

10.05.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi: Gözyaşlarına hakim olamadı

Kaza yerinden kaçan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü, yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün, ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan alkol testi esnasında sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 41 ATH 891 plakalı motosiklet ile kadın sürücü İ.Ö. hakimiyetindeki 41 AHL 189 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle U.Ç. ve arkasındaki yolcu A.K. motosikletle yola savruldu. U.Ç., yaralı arkadaşı A.K.'yi kaza yerinde bırakıp kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.K., ambulansta tedavi edildi.

Kaçtığı kaza yerine geldi

Bir süre sonra U.Ç. kaçtığı kaza yerine geldi. Kazayı yaptığını itiraf eden U.Ç.'ye polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Alkol testi yapıldığı esnada U.Ç. gözyaşlarına hakim olmadı. U.Ç.'nin yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belirlendi. U.Ç. gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü.

Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi: Gözyaşlarına hakim olamadı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik Kazaları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi: Gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtığı kaza yerine geldi: Gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement