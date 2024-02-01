Yardım istediği polis memurunu tabancayla vurdu
İzmir'de yardım ettiği kadın tarafından tabancayla vurulan polis yaralandı
İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla KADES uygulaması üzerinden yardım isteyen ve emniyette ifade veren kadın, daha sonra evini kontrol etmesini istediği memurun beylik tabancasını aldı ve kapı girişinde polisi vurdu. 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın gözaltına alınırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen polis hastanede tedavi altına alındı.
Olay dün saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 'Çok sayıda polis vuruldu' ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'nın belinden tabancayla yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk incelemesi yapılan S.A., daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise evli ve 4 çocuk annesi B.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
KADES'ten yardım istemiş
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı çalışma kapsamında, B.K.'nin ilk eşinden 4 çocuğu bulunduğu ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddiasıyla boşanma davası açtığı öğrenildi. Bir süredir yaşadığı rahatsızlığı yüzünden antidepresan ilaçlar kullandığı da öne sürülen B.K.'nin bu cuma günü boşanma davası olduğu, dava öncesinde eşinin eve geldiği iddiasıyla korkarak KADES uygulaması üzerinden yardım istediği belirtildi. Uygulamadan yardım istemesinin ardından B.K.'nin adresine giden polis, kadını alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K.'nin daha sonra eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Polisten ulaşım için yardım istedi
Ayrıca iddiaya göre, emniyetteki işlemlerin ardından evine gidebilmek için polisten yardım istemesinin ardından B.K., polis otosuyla evine götürüldü. B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polis ekibinden daireyi kontrol etmesini istemesinin ardından polis memuru S.A., kendisine eşlik etti ve apartmanın 1'nci katında oturan B.K.'yi, dairesine kadar götürdü. Bu esnada polis memurunun beylik tabancasını alan B.K., S.A.'ya ateş etti. Beline isabet eden mermiyle yaralanan polis, can havli ile olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. de kendi dairesine girdi.
Hayati tehlikesi yok
Olay sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası polis memuru S.A.'nın tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis memuru S.A.'nın tedavisinin ardından ifadesi alınacağı öğrenildi.
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