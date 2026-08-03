Yayla Sahili’nde korkuluk faciası: Genç kadın kayalıklara düştü
Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yayla Sahili’nde meydana gelen olayda, gençlerin yaslandığı korkulukların devrilmesi sonucu bir genç kadın kayalıklara düşmesi sonucu yaralandı.
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yayla Sahili'nde meydana gelen olayda, gençlerin yaslandığı korkulukların devrilmesi sonucu bir genç kadın kayalıklara düşmesi sonucu yaralandı.
KORKULUKLAR YERİNDEN ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, sahil bandında bulunan korkuluklara yaslanan gençlerin bulunduğu sırada korkuluklar yerinden çıkarak devrildi. Dengenin kaybolmasıyla genç kadın kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu değerlendirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GENÇ KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, korkulukların devrilme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yaralı genç kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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