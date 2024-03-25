Yaşlı adam evinde ölü bulundu
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde yalnız yaşadığı belirtilen Mehmet Demirel evinde ölü bulundu. Yakınları Demirel'den haber alamadığı için durumu polise bildirdi. Polis ve 112 sağlık ekiplerinin evde yaptığı incelemede şahsın öldüğü belirlendi. 112 ekiplerince evden alınan ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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