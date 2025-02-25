91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin - Son Dakika
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91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin

91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin

İstanbul'da Avcılar'da 87 yaşındaki Zekiye Gönül Pakel, alışverişten dönen 91 yaşındaki eşi Vehbi Pakel'in çaldığı kapıyı açmadı. İtfaiye ekipleri eve camdan girmeye çalıştığı sırada Zekiye Gönül Pakel kapıyı açınca Vehbi Pakel, "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın" diyerek eşine sitem etti.

25.02.2025 14:22
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Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen olayda alışveriş yaparak eve dönen Vehbi Pakel'e eşi Zekiye Gönül Pakel kapıyı açmadı. Pakel, kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi.

EŞİNE ULAŞAMAYINCA PANİKLEDİ

Komşularında seslendiği Zekiye Pakel kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden girmeye karar verdi.

91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin

"HAYATIMI MAHVETTİN"

Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı. Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine "Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?" dedi. Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bir şeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti.

91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 91 yaşındaki adamdan eşine kahreden sözler: Hayatımı mahvettin - Son Dakika

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