Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye - Son Dakika
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Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye

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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada anne ile oğlunu havalimanına götüren çalışanın tahliyesine karar verildi.

18.04.2024 23:06  Güncelleme: 23:50
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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada anne ile oğlu havalimanına götürdüğü iddia edilen çalışanın tahliyesine karar verildi.

KAZA SONRASI OĞLUNU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞTI

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı 34 EEG 06 plakalı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki T.C. annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

İstanbul-Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazanın tek tutuklusu tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından önce Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında ise, "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı. Savcılık ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Bu süreçte Eylem Tok'un oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul-Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazanın tek tutuklusu tahliye edildi
Eylem Tok

ANNE VE OĞLUNU HAVAALANINA GÖTÜREN ÇALIŞAN TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Eylem Tok ve oğlu T.C'yi havalimanına götüren Ayşe Ceren Saltoğlu, 12 Mart'ta tutuklanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise önce yurt dışına çıkış yasağı konulup 15 Mart'ta "Suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınıp en yakın polis merkezine imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.

SALTOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturmanın tek tutuklu sanığı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun dün tahliye edildiği ortaya çıktı.

İstanbul-Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazanın tek tutuklusu tahliye edildi
Oğuz Murat Aci
İstanbul-Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazanın tek tutuklusu tahliye edildi
Kaza sonrası Eylem Tok ve oğlunun ABD'den ilk görüntüsü
Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: ödül verin ödül hiç oyalamayın adalete susamış ülkeyi 28 3 Yanıtla Fayton Faytoncu: Zike sürülecek akıl yok sende fero 13 18 ferhat eser: bindim faytona vurdum semeri yürü bakıyım köle 5 1
  • Murat Yılmaz: o serbest kalsın zaten. Katil dışarıda, ebeveyn patronlar dışarıda, çalışan içeride bu nasıl adalet. 26 1 Yanıtla
  • Kemal: Nasıl uyuyabiliyor bu insanlar kafam almıyor. 18 0 Yanıtla Mert kursun : uyuyamayacak insan kaçmaz zaten 4 0
  • Erdem Çetinkaya: Hatun çok diri bence ?? 14 4 Yanıtla Mert kursun : bence abd de iş yapar özellikle ditroitte sermaye var para kazanır 1 0
  • Erkan Akkaya: Bu dünyada ne yaşattıysan aynısını yaşarsın inşallah 16 0 Yanıtla tamer can: aminnnnn ecmain aminnnnn 3 1
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