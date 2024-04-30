Yeni doğan bebek vurgunu şebekesi operasyonunda 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yeni doğan bebek vurgunu şebekesi operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında 14 doktorun da bulunduğu 300 kişilik 'Yeni doğan bebek' şebekesi operasyonla çökertilmişti. Şebeke üyelerinden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.04.2024 20:39
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'Yeni doğan bebek' vurgunu şebekesi operasyonunda 14 kişi tutuklandı

14 doktor ve 17 doktorun aralarında bulunduğu 'Yeni doğan bebek' şebekesi operasyonunda 500 milyon liralık vurgun

İSTANBUL - Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında 14 doktor, 17 hemşire ve 8 sağlık çalışanının olduğu 300 kişilik şebeke operasyonla çökertilmişti. SGK'yı yaklaşık 500 milyon lira zarara uğratan şebekeye üyelerinden 14'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine inceleme başlattı. Savcılık, 2023 yılı itibariyle başlattığı soruşturmada İstanbul ve Tekirdağ'da örgütlü halde hareket ederek, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin ettikleri bilgisine ulaşmış, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK'yı dolandıran 300 kişilik şebeke çökertilmişti.

Yapılan soruşturmada aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 sağlık çalışanı ve hastaneye yöneticilerinin de bulunduğu 300 kişilik şebekenin yeni doğan bebekleri çeşitli gerekçeler göstererek kamudan özel hastanelere sevk ettikleri, yoğun bakım ünitelerinde günlerce tuttukları ve devlete yüklü miktarda fatura çıkardıkları tespit edilmişti. Aralarında Reyap Hastanesi Çocuk Doktoru ve Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi Dr. Fırat Sarı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. İlker Gönen'in de bulunduğu çok sayıda doktorun yüzde 20 komisyonla çalışarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenmiş, bu yöntemle SGK'yı 500 Milyon liraya yakın zarara uğratıldığının anlaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basılmıştı.

Ekipler haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişiden 40'ını İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da düzenledikleri baskınlarda yakalamış, 259 kişi ise savcılığa ifadeye çağrılmıştı.

Şebekenin 2 yıl içerisinde yüzlerce bebeği naklettikleri Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler de mercek altına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, zanlıların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi" ve "rüşvet" suçlarından emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 34 şüpheli şahıstan 5 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 15 şüpheli de adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni doğan bebek vurgunu şebekesi operasyonunda 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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