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Yeni yılda elektrikli soba faciası: 3 ölü - Son Dakika
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Yeni yılda elektrikli soba faciası: 3 ölü

Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen, anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti. Diğer çocuk ise hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesinde meydana geldi. Anne, baba ve ikiz çocuklar gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu. Sabah saatlerinde komşuları yangını fark edip itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içerideki aileyi çıkardı. Anne, baba ve bir çocuk hayatını kaybederken, diğer çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

01.01.2024 - 12:43,
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Yeni yılda elektrikli soba faciası: 3 ölü

Yangında anne, baba ve ikiz çocuklardan birisi hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen, anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğer çocuk hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Anne Nazan(34), baba Enisikiz kardeşler Demir ve KaanLamba gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu. Sabah saat 06.00 sıralarında komşu dışarı çıktığında Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti. Ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Demir Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Demir Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yeni yılda elektrikli soba faciası: 3 ölü
Kaynak: İHA
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