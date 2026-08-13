Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay\'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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Hatay Dörtyol-Erzin Otoyolu'nda bir tırın makaslaması sonucu otomobil ve yolcu otobüsü tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da otomobilin ve yolcu otobüsünün, makaslayan tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 1 hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza; gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu Kuzuculu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tır, yaşanan makaslama sonrası yolu kapattı. Aynı istikamette seyir halinde olan CSR Turizm'e ait yolcu otobüsü ve otomobil tıra çarptı. Feci kazada tırın altına giren otomobil hurdaya döndü. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otobüste maddi hasar yaşandı. Yaralıların Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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