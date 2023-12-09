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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kaza sonucunda anne olay yerinde, oğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.12.2023 - 09:25,
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya'nın Uğrak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 33 ASK 82 plakalı cip çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl İhtiyar da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Alanya, Güvenlik, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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