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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Kaza sonrası yaralanan çocuğun üzeri üşümesin diye vatandaşlar tarafından ceket ile kapatıldı

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ulusal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüsten otogar istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 KD 185 plakalı otomobil, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki B.Y.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuğun üzeri üşümemesi için vatandaşlar tarafından ceket ile kapatıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 12 yaşındaki B.Y., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.