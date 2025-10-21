Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi

Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi
21.10.2025 10:01
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gazcılar Mahallesi'nde sabahın ilk ışıklarında yol ortasında sinir krizi geçiren bir kadın, ekipleri alarma geçirdi. Kimliği belirlenemeyen kadın, bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek kadını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın, sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, yol ortasında sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazcılar Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak sinir krizi geçirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİRENDİ

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa

Son Dakika 3.Sayfa Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika
