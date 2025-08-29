Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yürekleri kavuran bir olay meydana geldi.
11 Mayıs tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'ndeki evinin damında kitap okuyan 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay'ın başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen mermi isabet etti.
Bir anda yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede Yeşilay'ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Yeşilay, 3,5 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen küçük Mehmet, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
