Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yürekleri kavuran bir olay meydana geldi.

DAMDA KİTAP OKURKEN BİR MERMİYLE VURULDU

11 Mayıs tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'ndeki evinin damında kitap okuyan 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay'ın başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Bir anda yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede Yeşilay'ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi.

YAŞAMAK İÇİN 3,5 AY DİRENDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Yeşilay, 3,5 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edilen küçük Mehmet, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TETİĞE BASAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi