İki fotoğrafta Türkiye'den! Batıda sıcaktan asfalt erirken, doğuda karla mücadele var - Son Dakika
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İki fotoğrafta Türkiye'den! Batıda sıcaktan asfalt erirken, doğuda karla mücadele var

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Yurdun batısında yüksek sıcaklıklar etkili olurken Hakkari'de 6 ay önce kapanan ve kar kalınlığının 6 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı askeri üs bölge yolu, ekiplerin aralıksız süren çalışması ile kardan temizleniyor. Ekiplerin yoğun çalışması devam ederken ortaya çıkan görüntüler, vatan nöbetindeki askerlerin hangi zorlu şartlar altında görevlerini sürdürdüklerini de gözler önüne serdi.

11.06.2024 10:16
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Yurdun büyük bir bölümü sıcaktan kavrulurken vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Ancak bazı noktalara ise neredeyse hiç yaz gelmiyor. O noktalardan birisi de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bağlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölge yolu.

ULAŞIM 6 AYDIR HELİKOPTERLE SAĞLANIYOR

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölge yolu, kışın yağan ilk karla ulaşıma kapandı. Bölgede güvenliği sağlayan askerler için erzak ve mühimmat temini ise 6 aydır helikopterle sağlanıyor.

EKİPLER KARDAN TÜNELLER AÇARAK ÇALIŞIYOR

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı yolun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Kardan tüneller açılarak ilerleyen iş makineleriyle, 24 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı. Yolun kapalı kalan 10 kilometrelik bölümün açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İşte bölgeden gelen görüntüler;

Yüksekova'da 6 metre karla zorlu mücadele! Askeri üs yolu temizleniyor
Yüksekova'da 6 metre karla zorlu mücadele! Askeri üs yolu temizleniyor
Yüksekova'da 6 metre karla zorlu mücadele! Askeri üs yolu temizleniyor
İki fotoğrafta Türkiye\'den! Batıda sıcaktan asfalt erirken, doğuda karla mücadele var
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İki fotoğrafta Türkiye'den! Batıda sıcaktan asfalt erirken, doğuda karla mücadele var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fecriye Uzun: inanılmaz ???? 0 0 Yanıtla

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