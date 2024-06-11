İki fotoğrafta Türkiye\'den! Batıda sıcaktan asfalt erirken, doğuda karla mücadele var

3.Sayfa

CHP liderinin Erdoğan\'dan istediği iki şey, milyonları ilgilendiriyor

Beştepe\'ye giden Ayşe Ateş\'ten çok konuşulacak çıkış: Ne konuşacaklarını düşünsünler

Meral Akşener\'e yanıt veren İYİ Parti liderinin ne söylediğini kimse anlamadı

Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti

Yurdun büyük bir bölümü sıcaktan kavrulurken vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Ancak bazı noktalara ise neredeyse hiç yaz gelmiyor. O noktalardan birisi de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bağlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölge yolu.

ULAŞIM 6 AYDIR HELİKOPTERLE SAĞLANIYOR

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölge yolu, kışın yağan ilk karla ulaşıma kapandı. Bölgede güvenliği sağlayan askerler için erzak ve mühimmat temini ise 6 aydır helikopterle sağlanıyor.

EKİPLER KARDAN TÜNELLER AÇARAK ÇALIŞIYOR

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı yolun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Kardan tüneller açılarak ilerleyen iş makineleriyle, 24 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı. Yolun kapalı kalan 10 kilometrelik bölümün açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İşte bölgeden gelen görüntüler;