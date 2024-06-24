Yüksekova'da binanın 3'üncü katından düşen genç yaralandı - Son Dakika
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Yüksekova'da binanın 3'üncü katından düşen genç yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binanın 3'üncü katının balkonuna sigara içmek için çıkan genç dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.

24.06.2024 01:36
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Yüksekova'da binanın 3'üncü katından düşen genç yaralandı

Sigara içmek için balkona çıkan genç dengesini kaybederek aşağı düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binanın 3'üncü katının balkonuna sigara içmek için çıkan genç dengesini kaybederek aşağı düştü. Ekiplerin ilk müdahalesiyle yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Küme Evleri'nde bir binanın 3'üncü katında bulunan Barış Keği balkonda sigara içmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Keği Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Akrabalarına misafirliğe gelen ve 3'üncü katın balkonundan düşen Barış Keği'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekova\'da binanın 3\'üncü katından düşen genç yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da binanın 3'üncü katından düşen genç yaralandı - Son Dakika

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