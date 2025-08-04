Yüksekova\'da Trafik Kazası: 2 Yara Sı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önünde seyreden 28 K 8742 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ