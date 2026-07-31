Yunan Cezaevi'nde Türk Mahkum İsyanı! - Son Dakika
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Yunan Cezaevi'nde Türk Mahkum İsyanı!

Yunan Cezaevi\'nde Türk Mahkum İsyanı!
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Korydallos Cezaevi'nde Türk mahkumun nakli sırasında çıkan isyan yangına neden oldu, 3 ölü 20 yaralı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında yer alan Korydallos Cezaevi'nde Türkiye'ye iade edilecek olan Türk mahkumun nakli sırasında sabah saatlerinde isyan çıktı. Türk mahkumun naklini engellemek isteyen diğer mahkumlar, şilte ve çeşitli eşyaları ateşe vererek cezaevinde yangın çıkardı. Cezaevine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis isyancılara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

MAHKUM NAKLEDİLİRKEN İSYAN ÇIKARDI

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, isyanın görevlilerin mahkumu havalimanına nakil için almaya geldiği 5'nci koğuşta yerel saatle 10.00 sıralarında çıktığını belirtildi. Haberlerde, yerel saatle 14.00 sıralarında cezaevinde kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi.

Yetkililer, muhtemel yeni olayları önlemek amacıyla cezaevi çevresine çok sayıda polis aracı konuşlandırdı. Yetkililer, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Polis kaynakları, söz konusu mahkumun havalimanına naklinin planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

İstanbul Maltepe'de bazı mekanların kurşunlanması olayına karıştıkları ifade edilen mahkumların Kafes 39 operasyonuyla 2024 yılında yakalandığı belirtiliyor. Yargılama sürecinde Türkiye'den Yunanistan'a kaçan bazı suçlular, ülkede karıştıkları olaylar sonucu yakalanarak Yunan cezaevine gönderildiği ve uluslararası arama sebebiyle Türkiye'ye iadelerinin yapılacağı iddia ediliyor. İsyana karışan mahkumların siyasi iltica talebinde bulunmak için olay çıkardığı düşünülüyor.

Yunanistan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmazken isyan sırasında 3 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Yunanistan, Göçmenler, 3. Sayfa, Güvenlik, Türkiye, Cezaevi, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunan Cezaevi'nde Türk Mahkum İsyanı! - Son Dakika

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