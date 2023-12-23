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Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu kaçak göçmenleri ölüme terk etti - Son Dakika
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Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu kaçak göçmenleri ölüme terk etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kaçak göçmenlerin deniz ortasında mahsur kaldığı anlar görüntülendi.

23.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
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Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu kaçak göçmenleri ölüme terk etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen aralarında çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenlerin umuda yolculukları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilmeleriyle son buluyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin 2 can salı içinde deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden 2 can salı ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin 2 can salı içinde deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu kaçak göçmenleri ölüme terk etti
Kaynak: İHA
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Midilli Adası, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu kaçak göçmenleri ölüme terk etti - Son Dakika


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